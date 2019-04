Ngo’s klagen aan: “Stop met Afrika te overspoelen met poedermelk”

De overproductie van Europese melk doet de prijzen dalen ten nadele van Europese melkproducenten, maar ook van West-Afrikaanse boeren die concurrentie ondervinden van poedermelk die minder kost dan lokaal geproduceerde melk. Afgeroomde poedermelk die opnieuw wordt verrijkt met palmolie, wat ecologische onzin is. Dat klagen de ngo’s SOS Faim, Oxfam en Dierenartsen zonder Grenzen aan. Samen met Europese en Afrikaanse boeren vormen ze de coalitie ‘Mijn melk is lokaal’.

De drie Belgische ngo’s en de twee producentengroeperingen lanceren dinsdag een campagne en vragen aan de Europese Unie te stoppen “met het exporteren van haar problemen”. “Door de afschaffing van de melkquota, zonder crisisinstrumenten ter beschikking te stellen, en door de landbouwproductie steeds meer te richten op grootschalige export, geeft de EU voorrang aan de belangen van de agro-industrie ten nadele van de Europese en de West-Afrikaanse producenten”, betreuren de initiatiefnemers.

De overproductie veroorzaakt een prijsdaling die belet dat Europese boeren een fatsoenlijk inkomen krijgen en hen afhankelijk maakt van subsidies. De Europese multinationals krijgen goedkope melk en verkopen de overschotten in West-Afrika, meestal in de vorm van mager melkpoeder dat opnieuw wordt verrijkt met plantaardige olie, voornamelijk palmolie. Deze “nepmelk” is 30 procent goedkoper dan lokale melk en destabiliseert de West-Afrikaanse markten. Bovendien verhoogt het de vraag naar palmolie waarvan de productie rampzalig is voor het milieu en de consumptie minder gunstig is vanuit nutritioneel oogpunt, klagen de organisaties aan.

Ze roepen de EU op om de exportondersteuning van zuivelproducten op de Afrikaanse markten stop te zetten, regulerende mechanismen in te voeren om overproductie te voorkomen en onder meer haar handelsovereenkomsten met Afrika te herzien.