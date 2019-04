Makelaars blijven goed boeren in België: 48,6 miljoen euro aan commissies in het voorbije jaar

De KBVB gaf gisteren cijfers vrij met betrekking tot de commissies die het voorbije jaar (1 april 2018 - 31 maart 2019) door de Belgische profclubs werden uitbetaald aan voetbalmakelaars. En dat waren best spectaculaire bedragen. Er werd het voorbije jaar, op basis van de informatie vrijgegeven door de clubs, 48.656.896,51 euro miljoen aan de zogenaamde ‘tussenpersonen’ betaald.

En daarmee doen de makelaars het alweer bijna twintig procent beter dan het jaar voordien. Toen verdween er 41,9 miljoen euro in de zakken van de makelaars. Een jaar eerder werd ‘slechts’ 23,5 miljoen euro aan de tussenpersonen betaald, wat dus betekent dat in nauwelijks twee jaar tijd het uitbetaalde bedrag meer dan verdubbeld is. Deze bedragen zijn gebaseerd op de cijfers vrijgegeven door de clubs. Naar alle waarschijnlijkheid zijn nog niet alle beloofde commissies uitbetaald zodat het bedrag vermoedelijk nog hoger zal liggen. Vierenveertig miljoen werd uitbetaald door de clubs uit de Jupiler Pro League, de clubs uit de Proximus League (1B) hadden nog vier miljoen euro nodig om al hun commissies te betalen.

Individuele ‘topschutters’ zijn Evert Maeschalck en, jawel hoor, Mogi Bayat die ondanks zijn aanwezigheid in Operatie Propere Handen toch achtentwintig transacties mee onderhandelde. Ook Dejan Veljkovic was via drie vennootschappen nog in zes transacties betrokken.