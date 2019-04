Zeven doden na beschietingen aan grens tussen India en Pakistan

Bij verschillende vuurgevechten aan de grens tussen Pakistan en India zijn in de betwiste regio Kasjmir in totaal zeven mensen om het leven gekomen. Aan beide kanten van de grens zijn doden gevallen. Vier van de slachtoffers waren soldaten, zo blijkt uit de mededelingen van beide landen.

Bij een gevecht in Rawalakot kwamen in de nacht van maandag op dinsdag drie Pakistaanse soldaten om het leven en raakten verschillende andere soldaten gewond, zo meldt het Pakistaanse leger. De mensen die in de buurt van de grens wonen, zijn op de vlucht geslagen. Volgens Pakistan waren Indiase soldaten begonnen met het afvuren van kogels en granaten. De politie zegt dat maandag in Kahuta ook al een Pakistaanse burger gedood werd door een granaat van het Indiase leger.

De veiligheidsdiensten in India beschuldigen de Pakistaanse soldaten er dan weer van mortiergranaten naar de andere kant van de controlelijn te hebben afgevuurd. Daardoor kwamen in Poonch een vrouw, een meisje van vijf en een paramilitair om het leven. Bij andere incidenten in de regio raakten 22 mensen gewond, onder wie ook vijf soldaten.

Schermutselingen komen langs de controlelijn tussen de door India en Pakistan bezette delen van Kasjmir wel vaker voor. Maar de spanningen tussen de buurlanden zijn de voorbije weken danig opgelopen sinds in februari bij een zelfmoordaanslag met een autobom in het Indiase deel van Kasjmir 40 Indiase veiligheidstroepen om het leven kwamen. De uit Pakistan stammende terreurgroepering Jaish-e-Mohammed eiste de aanslag op.

Sinds de onafhankelijkheid van het vroegere Brits-Indië en de opsplitsing in India en Pakistan in 1947 strijden de twee landen om de heerschappij over Kasjmir. Ze vochten al twee oorlogen uit over het betwiste gebied.