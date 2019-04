Onze KAA-Gent-watcher is diep ontgoocheld in sterkhouder Odjidja: “Je hebt iets recht te zetten, Vadis”

Stel dat Vadis Odjidja (30) in juni weggaat bij AA Gent: hoe zal zijn passage dan herinnerd worden? Tot dusver is het een onvoltooide symfonie met een onhebbelijk valse noot zondag in Brugge. Voor Nieuwjaar werd de intrinsiek beste Buffalo achtervolgd door fysieke besognes, maar ook daarna liet hij iedereen te vaak op zijn honger zitten. Odjidja moet in de bekerfinale iets rechtzetten, dat is hij ‘zijn’ Gent intussen verschuldigd.