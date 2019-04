Ex-topschutter KAA Gent komt op de markt: Depoitre verlaat Huddersfield transfervrij

Nu Huddersfield zeker zakt naar de Engelse tweede klasse is ook duidelijk dat Laurent Depoitre deze zomer gratis op de markt komt. Huddersfield diende de optie in zijn aflopend contract voor 1 april te lichten, maar besliste in samenspraak met de 30-jarige spits dat niet te doen. Daardoor kan de eenmalige Rode Duivel transfervrij naar een nieuwe club.

Na drie seizoenen in het buitenland in dienst van Porto en Huddersfield, waarin hij acht keer tot scoren kwam, moet nog blijken welke buitenlandse aanbiedingen komen. Voor onze topclubs is een gratis Belg, mét ervaring, alleszins interessant.