Miljoenenvilla’s en tienduizenden dollars op hun rekening: daarom sparen de kinderen van Jamal Khashoggi hun kritiek

Sinds de moord op Jamal Khashoggi is het verrassend stil gebleven bij de nabestaanden van de Saudische journalist. Nu is duidelijk hoe dat komt: de familieleden hebben miljoenenvilla’s gekregen en krijgen elke maand een schadevergoeding met vijf nullen van de Saudische overheid. Dat meldt The Washington Post, de krant waar de kritische Khashoggi voor werkte toen hij uit de weg geruimd werd.

Vanuit zowat alle mogelijke hoeken is er al kritiek gekomen op de Saudische overheid sinds Jamal Khashoggi op 2 oktober 2018 door een ingehuurd team huurmoordenaars geëxecuteerd werd in het Saudische consulaat in Istanbul. Vanuit één hoek bleef het wel opvallend stil: de twee zoons en de twee dochters van de kritische journalist hielden de lippen stijf op elkaar en schuwden alle kritiek.

Foto: AP

Dinsdag is duidelijk geworden waarom. Saudische regeringsleden en bronnen dichtbij de familie Khashoggi hebben uit de biecht geklapt bij The Washington Post, de voormalige werkgever van de man, en doen daar uit de doeken hoeveel moeite de overheid van koning Mohammad bin Salman doet om dat zo te houden.

Miljoenenvilla’s

Volgens die bronnen hebben de gezinsleden van Khashoggi sinds zijn dood villa’s van meer dan 4 miljoen dollar gekregen van de Saudische overheid als schadevergoeding. Ze krijgen elke maand ook een bedrag met vijf nullen op elk van hun rekeningen. Een van de bronnen zegt dat die betalingen een signaal naar de familie zijn dat “er hen iets onrechtvaardigs is aangedaan”. “Het is een poging om dat recht te zetten”, klinkt het.

Foto: AFP

Salah, de oudste zoon van de journalist, is de enige van de kinderen die effectief in de miljoenenvilla gaan wonen is. De bankier regelt voor zijn broers en zussen de betalingen met de Saudische overheid. De drie anderen blijven in de VS wonen, waar ze met hun vader woonden, en zijn van plan de gebouwen te verkopen.

Zwijggeld

Die villa’s en schadevergoedingen worden door veel bronnen gezien als zwijggeld voor de gezinsleden, want in de komende maanden zal het proces tegen de moordenaars gevoerd worden. “De Saudische regering biedt slachtoffers van geweld of natuurrampen telkens financiële steun aan”, klinkt het bij een andere bron. “Dat maakt deel uit van onze traditie en cultuur, zwijggeld is het niet.”

De Saudische regering wilde niet reageren op het verhaal. Ook Salah Khashoggi was niet bereikbaar voor commentaar.