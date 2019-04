Gemeente plaatst paaltjes naast fietspad na dodelijk ongeval: “Dagelijks zo’n incidenten, straffeloosheid in Brussel moet stoppen”

Koekelberg - Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) gaat in samenwerking met de gemeente Koekelberg de plek waar afgelopen zondag een jonge vrouw werd doodgereden door een 19-jarige bestuurder beveiligen. Zo komen er paaltjes om het fietspad af te scheiden van de rijbaan. De burgemeester van Koekelberg vraag aan de politie om nultolerantie te hanteren bij zulke overtredingen. “Dit soort gevaarlijke incidenten doen zich dagelijks voor in Brussel. De straffeloosheid moet stoppen”, zegt de woordvoerder van minister Smet.

Na het dodelijk ongeval afgelopen weekend hebben zowel Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet als Ahmed Laaouej (PS), burgemeester van Koekelberg, maatregelen aangekondigd. “Het loopt de bewoners de spuigaten uit en gelukkig heeft het nieuwe bestuur eindelijk een sense of urgency”, zegt de woordvoerder van minister Smet.

Het slachtoffer: Dariana Palcau (30). Foto: RR.

“Het is triest dat het tot zo’n tragisch ongeval moet komen, maar in samenwerking met de gemeente gaan we het kruispunt en de Jetselaan beveiligen. We gaan paaltjes plaatsen om het fietspad af te scheiden van de rijbaan. Daarvoor moeten zeven parkeerplaatsen sneuvelen. In het verleden zorgde dat voor weerstand, maar nu hebben de buurtcomités, de twee bewonersvergaderingen en het gemeentebestuur quasi-unaniem ingestemd. Vroeger was dat anders.”

LEES MEER (+). 19-jarige die voetgangster doodreed: “Ik reed alleen omdat vriendin veel te dronken was. Ik voel me óók een slachtoffer” (+)

De uitvoering van dat plan zou enkele weken in beslag nemen. “Dit kruispunt lag al op tafel, nu gaan we de beveiliging ervan accelereren.” De verschillende buurtcomités en bewoners hebben intussen ook een actiegroep opgericht. Volgens Bruzz zal die 1081/1 heten, in navolging van een Schaarbeekse actiegroep, 1030/0. Ze eisen meer verkeersveiligheid om en rond metrostation Simonis. De sluiting van de Leopold II-tunnel komende zomer zal dit nog erger maken, zeggen ze.

“Straffeloosheid moet stoppen”

Ook heeft burgemeester Ahmed Laouej (PS) aan de politie gevraagd nultolerantie te hanteren inzake zulke overtredingen. “We hopen de dat de politie hier gehoor aan geeft”, zegt de woordvoerder van Smet nog. “Zulke incidenten en gevaarlijke situaties zijn dagelijkse kost in Brussel. Dat soort rijgedrag komt bewoners de spuigaten uit. De straffeloosheid moet stoppen. We hopen dat andere politiezones dit ook gaan volgen.”

Het slachtoffer wilde zondagvoormiddag de Jetselaan via het zebrapad aan De Neckstraat oversteken. Twee voertuigen stopten om de vrouw te laten oversteken, maar op dat moment reed een Volkswagen Polo de stilstaande wagens langs rechts voorbij op het fietspad, en reed de vrouw frontaal aan. De vrouw overleefde de klap niet.