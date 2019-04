NASA boos op India: 400 brokstukken van antisatelliettest vergroten risico op botsing met ISS

De geslaagde test van India om met een raket een satelliet in een baan om de Aarde te vernietigen, zorgt voor bijkomend gevaar voor de astronauten in het Internationaal Ruimtestation ISS. Dat heeft directeur-generaal Jim Bridenstine van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA maandag gezegd.

Vijf dagen na de test die de militaire slagkracht van New Delhi moest aantonen, zijn 400 brokstukken geteld. Ze zijn niet allemaal te volgen, aldus Bridenstine. “Wij volgen objecten groter dan tien centimeter, en wij hebben er ongeveer 60 geteld, die elk een nummer hebben en die te volgen zijn”, zei de NASA-topman.

De satelliet is in een relatief lage baan op 300 km hoogte uitgeschakeld, dus onder die van het ISS (400 km) en het merendeel van de kunstmanen die rondom onze planeet wentelen. Maar 24 van die 60 zijn door het effect van de vernietiging hoger geraakt dan de spacemeccano, zei Jim Bridenstine. “Een evenement opzetten dat brokstukken in een baan met een apogeum (hoogste punt van de baan, nvdr.) hoger dan het Internationaal Ruimtestation stuurt, is iets vreselijks, vreselijks”, beklemtoonde hij. “Dit soort activiteiten strookt niet met de toekomst van bemande ruimtevluchten, het is onaanvaardbaar”.

Tengevolge van de Indiase test is het risico op een botsing met het ISS op tien dagen tijd met 44 procent gestegen, weet Bridenstine. Wel zal het risico snel afnemen want het merendeel van het schroot bevindt zich in een vrij lage baan en zal wellicht vergaan bij de terugkeer in de atmosfeer.

Het Amerikaanse leger houdt objecten in de ruimte bij om het risico van botsingen met het ISS en satellieten in te schatten. Zo volgt het 23.000 objecten groter dan tien cm. Tienduizend daarvan is ruimteschroot waarvan bijna 3.000 tengevolge van een Chinese antisatelliettest in 2007 met een kunstmaan op 860 km hoogte.