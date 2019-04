Naakte agent slaat voortvluchtige in de boeien tijdens bezoekje aan de sauna

Een ontspannend bezoek aan een sauna in Stockholm. Dat moest het voor een Zweedse agent worden, tot hij daar maandag plots een voortvluchtige gangster tegen het lijf liep. Die was veroordeeld door drugsdelicten en aanranding maar was nooit opgedaagd om zijn straf uit te zitten.

En daar stonden ze dan plots allebei, poedelnaakt in de sauna. “Het had een verhitte confrontatie kunnen zijn, want ze herkenden elkaar”, zegt politiebaas Christoffer Bohman. Maar de agent hield het hoofd koel en sloeg de dealer in de boeien. “Een naaktere arrestatie dan deze bestaat er niet. Letterlijk. En dat op zijn vrije dag.”

De gangster zal zijn straf nu moeten uitzitten. Bohman omschrijft zijn collega als “een topcollega die het hoofd koel hield in potentieel erg verhitte omstandigheden. Het is duidelijk: wij van de politie zijn overal. Zelfs als je ons niet ziet, zijn we er.”