Duitse komiek daagt Merkel voor de rechtbank na rel over Erdogan-gedicht

De Duitse tv-komiek Jan Böhmermann heeft Angela Merkel voor de rechter gedaagd omdat de bondskanselier zijn Erdogan-gedicht “bewust beledigend” had genoemd. Dat is dinsdag meegedeeld door de woordvoerder van een administratieve rechtbank in Berlijn.

Böhmermann had op 31 maart 2016 in zijn satirische tv-show ‘Neo Magazin Royale’ een omstreden gedicht voorgedragen waarin hij liet uitschijnen dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zich schuldig maakt aan pedofilie en zoöfilie. Erdogan eiste daarop dat Berlijn gerechtelijke stappen ondernam tegen Böhmermann. De regering stemde uiteindelijk in met het laten opstarten van een onderzoek, wegens het beledigen van een buitenlands staatshoofd

De klacht van Böhermann heeft betrekking op een telefoongesprek dat Merkel drie jaar geleden had met de toenmalige Turkse eerste minister Ahmet Davutoglu over de affaire. De bondskanselier zou toen, volgens haar woordvoerder, het gedicht als “bewust beledigend” omschreven hebben. Later gaf Merkel wel toe dat die uitspraak fout was.

Böhmermann eist nu dat de term “bewust beledigend” door Merkel niet meer in deze context gebruikt wordt. Als daar niet op wordt ingegaan, wil hij laten vaststellen dat de woorden van Merkels woordvoerder onwettig waren. Een beslissing in de zaak wordt op 16 april verwacht. Merkel wordt niet zelf in de rechtbank verwacht, maar zal zich allicht laten vertegenwoordigen door haar advocaat.

De Hamburgse rechtbank had in februari 2017 geoordeeld dat bepaalde passages van het gedicht niet meer voorgedragen mogen worden. Een volledig verbod, zoals Erdogan had geëist, kwam er niet. Böhmermann wil die veroordeling aanvechten. De uitspraak kwam er namelijk op basis van een wet die, als gevolg van de heisa rond het hekeldicht, intussen is afgeschaft.