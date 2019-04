Doelman Engels nationaal elftal geraakt betrokken in caféruzie, club stelt onderzoek in

Doelman Jordan Pickford is in het oog van een storm(pje) terecht gekomen. Maandag verscheen op sociale media een video van de doelman van Everton en het Engelse nationale team waarin te zien is hoe hij het tijdens een avondje stappen aan de stok krijgt met enkele fans.

Het incident speelde zich af in Sunderland, de Noord-Engelse stad waar Pickford enkele jaren actief was. De doelman van Everton was zondag naar Sunderland afgereisd om zijn ex-team aan het werk te zien. Na de wedstrijd dook hij het lokale nachtleven in waarbij hij het aan de stok kreeg met enkele fans van het naburige Newcastle. Het kwam buiten tot wat trekken en duwen en er werden ook enkele klappen uitgedeeld.

Jordan Pickford involved in a bar brawl in Sunderland pic.twitter.com/86foG0UQIq — Football Fights (@footbalIfights) April 2, 2019

Everton heeft al laten weten dat het een onderzoek zal starten naar de gebeurtenissen die zich in Sunderland hebben afgespeeld.