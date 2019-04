Ontploffing op militaire academie in Sint-Petersburg: “Minstens vier cadetten gewond”

Bij een ontploffing op een militaire academie in het Russische Sint-Petersburg zijn dinsdag minstens vier mensen gewond geraakt. Dat melden Russische media. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk, maar de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

De ontploffing deed zich dinsdagnamiddag (lokale tijd) voor in Sint-Petersburg op de militaire academie A.F. Mozhaysky, een van de grootsten in Rusland. In het administratieve gebouw explodeerde iets - mogelijk een oude mijn - waarbij volgens een woordvoerder van de brandweer vier cadetten gewond zijn geraakt.

Wat de explosie veroorzaakt heeft is nog niet duidelijk. Enkele media zeggen dat de ontploffing gebeurde in een leslokaal op de tweede verdieping, maar dat kon nog niet bevestigd worden.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens lokale media is door de ontploffing een trappenhal volledig ingestort. Daardoor zouden vijftien tot twintig mensen vastzitten op de derde verdieping van het gebouw.