De wanhopige zoektocht naar een uitweg van Theresa May: Britse regering heeft nog drie opties

De regering van Theresa May probeert een uitweg uit de Brexit-impasse te vinden, nadat het Britse parlement er maandagavond opnieuw niet in slaagde een meerderheid te vormen voor een alternatieve aanpak. Intussen wordt een ‘no deal’-Brexit steeds waarschijnlijker, althans volgens EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier.

Een Brits-Europese douane-unie, een tweede referendum, ‘Noorwegen Plus’ of het stopzetten van het artikel 50-proces om een ‘no deal’ te vermijden. Geen van de vier pistes waar het Lagerhuis maandagavond over stemde, haalde een meerderheid. Het blijft zo onduidelijk hoe het nu verder moet met de brexit.

In Londen heeft premier May daarom dinsdag haar regering bijeengeroepen voor spoedberaad. Ze zoekt een uitweg uit de impasse, en hoopt tegelijk de samenhang van haar Conservatieve Partij en van haar regering intact te houden. Volgens de krant The Guardian heeft de regering drie opties: ze kan beslissen het brexit-akkoord een vierde keer aan het parlement voor te leggen, ze kan expliciet voor een ‘no deal’ gaan of ze kan zelf het geweer van schouder veranderen en een vorm van ‘zachte’ brexit zoeken, in de hoop dat daarvoor wel een meerderheid gevonden kan worden in het parlement. Het is ook niet uitgesloten dat de regering voorstelt nieuwe parlementsverkiezingen te organiseren.

Het regeringsoverleg zou minstens vijf uur duren en zou niet voor 16 uur (Belgische tijd) afgelopen zijn.

Barnier: “EU is voorbereid op ‘no deal’-Brexit”

“Dit is een ernstige crisis en niemand kan blij zijn met wat er nu in het Verenigd Koninkrijk gebeurt”, zei Barnier dinsdag. Hij ziet nog drie mogelijke scenario’s. Ofwel keurt het parlement in Londen alsnog de deal van Theresa May (of een variant van de tekst) goed, ofwel vindt op 12 april de ‘no deal’-Brexit plaats, ofwel wordt de Brexit uitgesteld via een lange verlenging van artikel 50.

Omdat dat laatste scenario “voor de EU ernstige risico’s met zich meebrengt”, moet zo’n verlenging gerechtvaardigd zijn, beklemtoonde Barnier. “Veel bedrijven waarschuwen ons voor het prijskaartje van de verlenging van de onzekerheid”, zei de Fransman. Als het VK zijn Europese lidmaatschap wil verlengen maar de ambitie blijft koesteren om op het einde van de rit de EU te verlaten, dan dreigt dat “risico’s voor de autonomie van ons besluitvormingsproces met zich mee te brengen. Een Brexit zonder akkoord hebben we nooit gewild of bedoeld, maar de EU is erop voorbereid.”