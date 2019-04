Bijzonder kleurrijke reuzeninsecten ontdekt op Madagaskar

Wetenschappers hebben op het Afrikaanse eiland Madagaskar twee nieuwe soorten wandelende takken geïdentificeerd. Met een lichaamslengte van meer dan 20 centimeter behoren ze tot de grootste insecten op onze planeet, zo liet de Zoölogische Staatscollectie van München (ZSM) in Duitsland dinsdag weten.

De dieren zijn als sinds 15 jaar bekend, maar nu is pas na genetisch onderzoek vast komen te staan dat het om een aparte soort gaat. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het vakblad “Frontiers in Ecology and Evolution”.

De mannelijke leden van de familie Achrioptera manga en Achrioptera maroloko gaan niet zoals andere soorten door het leven als onopvallende wandelende takken, maar juist als zeer kleurrijk. Dat is volgens de wetenschappers zeer ongewoon. De belangrijkste overlevingsstrategie van de wandelende takken is zich onzichtbaar te maken voor vogels of andere dieren voor wie ze een prooi zijn.

“Mogelijk nemen deze takken wanneer ze zich met bladeren voeden ook plantengif op, wat hen op deze bijzondere manier doet verkleuren en wat vervolgens aangeeft dat de planten giftig zijn”, zegt Frank Glaw, curator van de Duitse Zoölogische collectie in München.

In de dierenwereld zijn mannelijke leden alleen dan kleurrijk als de vrouwelijke leden er de voorkeur aan geven voor het paren. De nieuwe soort is vooral ‘s nachts actief. Het is een raadsel wat de betekenis van de kleuren mag zijn in de duisternis.