De klantendienst van Bpost: “Een ivoren toren waar je niet binnengeraakt”

Nog nooit ontving de Ombudsdienst voor de postsector zoveel klachten over Bpost als vorig jaar. Vooral over de levering van pakjes groeit het ongenoegen. Opvallend: een groot deel van de klachten gaat over het feit dat mensen de klantendienst niet kunnen bereiken. Ombudsvrouw Katelijne Exelmans tilt ook zwaar aan het laattijdig bezorgen van overlijdensberichten.