Kleuterleidster verdacht van vergiftiging van 23 kleuters in China

Een kleuterleidster in het oosten van China is opgepakt op verdenking van het vergiftigen van 23 kinderen. De opvoedster zou natriumnitraat in het voedsel van de kinderen gemengd hebben. De kleuters werden misselijk en moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. Dat heeft de politie van de stad Jiaozuo meegedeeld. Over de motieven van de vrouw is niets bekend.

Een aantal leerlingen had overgegeven en anderen waren in zwijm gevallen na het eten, aldus de staatszender CCTV. Een van de kinderen was in levensgevaar, vijftien anderen mochten het ziekenhuis verlaten na onderzoek. Natriumnitraat wordt soms als voedingsadditief gebruikt, maar in grote dosissen kan het giftig zijn.