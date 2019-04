Wake voor doodgeschoten rapper loopt uit de hand: negentien gewonden na paniek

Bij een herdenkingswake voor de doodgeschoten rapper Nipsey Hussle zijn maandagavond in Los Angeles negentien mensen gewond geraakt. Dat hebben de hulpdiensten meegedeeld.

Nipsey Hussle was zondag om het leven gekomen bij een schietpartij aan zijn kledingzaak in het zuiden van Los Angeles. Maandagavond waren honderden fans aan een nabijgelegen parkeerterrein samengekomen om eer te betuigen aan de rapper.

Maar om een nog onduidelijke reden ontstond er even na 20 uur paniek in de menigte, wat leidde tot geduw en getrek. Verschillende mensen werden vertrappeld. Er moesten in totaal negentien mensen naar het ziekenhuis worden gebracht. Twee van hen bevinden zich in kritieke toestand: één slachtoffer werd door een auto aangereden, een ander slachtoffer liep snijwonden op.

Verdachte voortvluchtig

De dader van de schietpartij is dinsdag nog altijd voortvluchtig. De politie heeft wel een verdachte geïdentificeerd. Het gaat om een 29-jarige inwoner van Los Angeles. Hij zou deel uitmaken van een stadsbende.

Nipsey Hussle stamt uit de underground hiphopscène en debuteerde via eigen mixtapes. Zijn eerste studioalbum, ‘Victory Lap’, leverde hem in februari een Grammy-nominatie als beste rapalbum op. De prijs ging uiteindelijk naar Cardi B.