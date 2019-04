Ambulancier die leven van meisje probeert te redden, vindt schokkend briefje onder zijn ruitenwisser

Dan probeer je een leven te redden, en vind je vervolgens een giftig briefje van een buurtbewoner die zijn woning niet kon bereiken. Het overkwam de Britse ambulancier Chris James Nixon, die het briefje op sociale media deelde.

Chris James Nixon werd afgelopen vrijdag opgeroepen om het leven te redden van een jong meisje in het Noord-Engelse Tynemouth. Terwijl hij achterin zijn ambulance hartmassage uitvoerde, stak een zure buurtbewoner een briefje onder zijn ruitenwisser met de boodschap dat zijn gedrag “verschrikkelijk” was, en dat er foto’s waren genomen van de verkeerd geparkeerde ambulance.

“Ik heb foto’s genomen van jou terwijl je ambulance in het midden van de weg achterlaat, terwijl dat niet nodig is. Je gedrag is verschikkelijk, en je zou verantwoordelijk moeten worden gehouden voor je daden als ‘professioneel chauffeur.” Ondertekend: “Een bewoner die niet aan zijn huis raakt.”

Verschillende mensen steunen de ambulancier, en noemen de houding van de (onbekende) auteur van het briefje schandalig.

