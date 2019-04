KAART. De (eerste) strijd is gestreden: dit is de beste frituur van jouw gemeente

De lijnen zijn gesloten en alle stemmen netjes geteld. In elke Vlaamse gemeente verkozen onze lezers voor het derde jaar op rij hun favoriete frituur. Een strijd die op het scherp van de snee gevoerd werd, want er werden maar liefst 181.446 stemmen uitgebracht, een absoluut record. Kijk op de kaart hieronder welke frituur in jouw gemeente de titel van ‘Beste Frituur’ krijgt, en dus nog kans maakt op de nationale titel.

Hoe gaat het nu verder? Per provincie wordt alvast één winnaar aangeduid, dat is de frituur die het hoogste aantal stemmen haalde in de hele provincie. Die vijf provinciewinnaars krijgen onze jury onder leiding van culinair journalist Chris Snick over de vloer. Die jury bepaalt uiteindelijk op basis van een frietje ter plaatse wie de titel van ‘Beste Frituur van Vlaanderen’ verdient, een mooie prijs krijgt, en zijn klanten op de dag van de prijsuitreiking mag trakteren op een gratis frietje en Bicky Burger. Vorig jaar viel die eer te beurt aan frituur ’t Brochetje uit Izegem, wie zal hen dit jaar opvolgen? Eén ding is zeker: het is een van de volgende frituren.