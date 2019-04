AA Gent-coach Jess Thorup: “Als Brugge dit niveau vasthoudt, zijn zij de grootste titelkandidaat”

Het was voor de Buffalo’s toch even slikken. Op bezoek bij grote rivaal Club Brugge, ging het team van Jess Thorup zondagmiddag kansloos onderuit. Behalve de 3-0 nederlaag verloor de Deense coach ook nog eens zijn metronoom, Vadis Odjdija, door een domme bevlieging die de ervaren middenvelder vermoedelijk enkele weken schorsing zal kosten.

Thorup oogde vanmiddag echter niet aangeslagen maar erkende wel dat zijn team de wet van de sterkste onderging in Brugge: “Ik wil die rode kaart niet inroepen als excuus want ik zag dat Brugge al van in het begin sterker was dan ons. Als Brugge dit niveau vasthoudt, zijn ze volgens mij de grootste titelkandidaat. Terwijl na die laatste vier matchen waarbij we net op het nippertje in Play-off 1 haalden, iedereen in en rond onze club plots leek te denken aan de titel of de tweede plaats. Misschien verloren heel wat mensen toch wel even de realiteit uit ogen.”

AA Gent staat dus terug met beide voeten op de grond en krijgt morgenavond meteen terug de kans om zich te herstellen. De Buffalo’s ontvangen voor eigen publiek Standard, Jess Thorup is alvast tuk op eerherstel: “Het is altijd goed dat er na een nederlaag snel een nieuwe wedstrijd volgt. Natuurlijk treffen we opnieuw een sterke tegenstander maar als je onze statistieken bekijkt, besef je dat dit een uitgelezen kans is om in eigen huis onze kwaliteiten te etaleren. Thuis zijn we vaak toch altijd net iets sterker tegen de topteams.”

Twaalfde man

Hiervoor rekent Thorup ook op de Gentse twaalfde man: “In Brugge merkte je van bij de start dat de thuisfans voor extra druk zorgden, zelfs na die uitsluiting bleven ze fel tekeergaan. Ik zag sommige jongens echt schrikken van die atmosfeer. Nu is het aan ons om een gelijkaardige omgeving te creëren in de Ghelamco Arena. Maar we mogen niet te snel conclusies trekken, ik zei al op voorhand dat er elke week winnaars en verliezers zullen zijn. Laat ons binnen een twee - of drietal weken nog eens spreken.”

Thorup groet de fans na de nederlaag in Brugge.

Morgenavond kan Thorup alvast nog een beroep doen op Vadis Odjidja. De Geschillencommissie spreekt zich vanmiddag uit over zijn uitsluiting op Jan Breydel. Twee dagen na de feiten zit zijn coach echter nog steeds met een fikse kater: “Vadis vier weken missen is geen pretje. Iedereen weet dat als Vadis zijn topniveau haalt, hij ontzettend belangrijk is voor ons team. Volgens mij was dit hét moment voor Vadis om iedereen te bewijzen dat hij de beste speler van de Jupiler Pro League is. Dat zei ik hem ook op voorhand.”

Emotionele Vadis

Ook voor Thorup is het nog steeds zoeken naar een verklaring voor het gedrag van zijn sleutelspeler op het middenveld: “Vadis vertelde me dat hij zich wilde beschermen voor Wesley die heel fel in het duel kwam maar hij gaf ook toe dat het op de beelden niet goed uitziet. Ik sprak eerst even met hem alleen en vervolgens excuseerde hij zich ook voor de hele spelersgroep. Hij was best emotioneel want hij beseft dat hij het team in de steek heeft gelaten.”

Ondertussen zoekt Thorup naarstig naar een oplossing voor de duels die AA Gent zonder Odjidja zal moeten afwerken: “Ik ben er nog niet helemaal uit. Er zijn heel wat jongens die in aanmerking komen: Dejaegere, Bezus, Esiti in tandem met Verstraete en zelfs Smith. Het hangt ook af van de aard van de wedstrijd die je moet spelen. Anderzijds moet je ook afwachten hoe Jonathan David zal reageren op die nieuwe naam. Hij vormde immers een fantastisch duo met Vadis. Misschien betekent dit zelfs dat ik voor een ander systeem kies maar nu zoek ik in de eerste plaats toch vooral naar een oplossing waarbij ik één speler moet vervangen.”