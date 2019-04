Agressieve leerling van school gestuurd, maar ouders halen gelijk in beroep

Antwerpen -

Een agressieve leerling die van het Stedelijk Lyceum Cadix in Antwerpen gestuurd was nadat hij een leerkracht had aangevallen op de speelplaats, moet van de beroepscommissie weer op school worden toegelaten. De ouders hebben gelijk gekregen in een beroepsprocedure, tot grote frustratie van het personeel van de school.