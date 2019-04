Moeder die kinderen naar school brengt neergestoken

Anderlecht - Een 32-jarige mama die haar kinderen dinsdagochtend naar school bracht, is door een onbekende neergestoken. Haar leven is nog altijd in gevaar.

De jonge mama bracht haar kinderen van 8 en 9 jaar naar school toen ze langs de Ninoofsesteenweg in Anderlecht plots door een onbekende werd aangevallen en neergestoken.

Wie de dader is en wat zijn motieven waren, blijft voorlopig onbekend, zegt het Brusselse parket. Procureur Dennis Goeman bevestigt aan Nieuwsblad.be dat er een onderzoek is geopend naar poging tot moord maar kan verder nog een details geven.

De vrouw was gesluierd maar het is volgens het parket nog volslagen onduidelijk of dat iets met de feiten te maken heeft.

De politie voert een buurtonderzoek en heeft camerabeelden uit de omgeving opgevraagd in de hoop een duidelijker beeld te krijgen op wat er zich heeft afgespeeld.

Het slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en is naar het ziekenhuis gebracht. Het levensgevaar is nog niet geweken.