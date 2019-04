TITELBAROMETER. Racing Genk op kop, maar de voorsprong op Club Brugge is erg nipt

Zowel leider Racing Genk als achtervolger Club Brugge maakten afgelopen weekend indruk op de eerste speeldag van Play-off 1. De Limburgers klopten Anderlecht met 3-0, de West-Vlamingen walsten over AA Gent (3-0). Dat uit zich ook in onze titelbarometer: beide teams staan riant op kop. Maar opvallend: waar Club Brugge voor de start van de play-offs nog op kop stond in onze poll, pakt Genk nu de pole position.

Voor de start van de kampioenenpoule en na elke speeldag in Play-off 1 polsen we bij onze lezers naar de titelkansen van de zes deelnemers. De grote favoriet voor de start was Club Brugge. Opvallend, gezien Racing Genk met vier punten voorsprong startte. Het pijnlijke vertrek van Alejandro Pozuelo zat daar ongetwijfeld voor iets tussen, maar kijk: de manier waarop Genk zaterdag Anderlecht inblikte maakte zoveel indruk dat de competitieleider naar de kop van onze barometer sprong -al is het verschil met Club Brugge erg nipt.

Zo’n 10% van de stemmers geeft Standard nog een kans, Anderlecht en Antwerp (beiden 2%) en AA Gent lijken eraan voor de moeite. Ter vergelijking: voor de start van Play-off 1 stond Anderlecht nog op 17%.