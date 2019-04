Rechter moet beslissen of man nog seks mag hebben met zijn vrouw

Een Britse rechter moet binnenkort uitspraak doen in een hoogst ongewone zaak. Hij zal moeten beslissen of een man nog seks mag hebben met de vrouw waar hij al meer dan 20 jaar mee getrouwd is.

De echtgenote van de man heeft leermoeilijkheden en de sociale diensten die voor haar instaan, zijn naar het Hof van Bescherming in Londen gestapt. Daar worden zaken besproken van mensen die niet meer capabel zijn om zelf belangrijke beslissingen te nemen.

Volgens de sociale diensten is de vrouw niet meer in staat om zelf te oordelen of ze al dan niet met haar man naar bed wil gaan. Daarom vindt de advocaten die hen vertegenwoordigen dat de rechter een verbod moet uitspreken voor haar man om nog seks met haar te hebben, zodat ze niet verkracht kan worden.

Volgens de rechter heeft de man al aangeboden een verbintenis aan te gaan dat hij geen seks meer zal hebben met zijn vrouw. De rechter wil daar nog niet op ingaan, want bij eventuele seks kan dat moeilijkheden opleveren voor de politie. “Ik kan me geen fundamenteler mensenrecht inbeelden dan dat van een man om seks te hebben met zijn vrouw”, zegt de rechter in The Independent. “Daarom vind ik dat dit voldoende onderzocht moet worden. Ik wil de argumenten van alle partijen horen voor ik een uitspraak doe.”