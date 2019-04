Moord op studente doet discussie over veiligheid Uber oplaaien in VS

De moord op een 21-jarige studente heeft in de VS tot een debat geleid over de veiligheid van verplaatsingen met taxi-apps als Uber en Lyft. Verschillende Amerikaanse zenders verspreiden dinsdag veiligheidstips. Zo roepen ze de passagiers op om zich ervan te verzekeren dat ze wel degelijk in de juiste wagen stappen.

De studente was in de nacht van donderdag op vrijdag in Columbia (South Carolina) uit eigen beweging ingestapt in de wagen van haar vermoedelijke moordenaar. De politie denkt dat ze het voertuig aanzien had voor de Uber-auto die ze besteld had.

Op de beelden van bewakingscamera’s is te zien dat de jonge vrouw in de buurt van een groep mensen staat wanneer er een zwarte Chevrolet Impala naar de parkeerplaats vlak bij haar rijdt. De studente stapt daarop achter in de wagen in. Haar lijk werd later door jagers aangetroffen in een afgelegen bos.

Politiechef William Holbrook zegt dat de vrouw wel degelijk een wagen besteld had via de app van Uber. De bestuurder van de wagen is intussen opgepakt en aangeklaagd voor moord en ontvoering. In zijn wagen werd een “grote hoeveelheid bloed” aangetroffen, zegt Holbrook.

