Rode auto die meer dan een jaar op Lidl-parking stond is plots weg, maar mysterie blijft

Meise - Meer dan een jaar heeft hij er gestaan op de parking van het Lidl-warenhuis in Wolvertem (Meise). Het schattig rode autootje met kinderstoel op de achterbank. Omdat hij op privéterrein stond, kon de politie hem niet laten takelen. En ook Lidl kon niets ondernemen omdat de parking niet van hen is. Toch merkten klanten deze week plots op dat de rode Chevrolet Matiz weg is. Hallo politie? Hallo Lidl?

“Het is het eerste wat we er van horen. Ik zou toch verwacht hebben dat men ons zou verwittigd hebben. Maar dat is dus niet gebeurd”, zegt commissaris Freddy Van Heymbeeck van de lokale politiezone KLM (Kappele-op-den-Bos, Londerzeel, Meise).

“We weten ook nog altijd niet waarom de auto daar is achtergelaten en door wie”, aldus Van Heymbeeck.

De Chevrolet Matiz was gekocht bij een handelaar in Zelem en voorzien van Duitse transitplaten die maar een beperkte geldigheidsduur hebben. Het chassisnummer van de wagen was geregistreerd op naam van de vorige eigenaar die de wagen tweedehands heeft verkocht. Wie de nieuwe eigenaar is of was, heeft de politie nooit kunnen achterhalen.

De kinderstoel stond er alleszins niet in toen hij verkocht werd.

Lidl nam het afgelopen jaar verschillende keren contact op met de politie maar die kon niets doen omdat het voertuig niet op de openbare weg stond maar op privéterrein. De gerant van het warenhuis kon hem evenmin laten weghalen. “Wij zijn geen eigenaar van de winkel en van het parkeerterrein”, zegt Isabelle Colbrandt van Lidl.

De eigenaar die winkel en het parkeerterrein verhuurt, was ook niet gehaast. Lidl bouwt een nieuwe vestiging en vertrekt op de huidige locatie. De auto stond niet in zijn weg, dus wilde hij hem ook niet op zijn kosten laten takelen.

Dat is intussen wel gebeurd. Maar door wie? Niet door de politie, niet door de eigenaar, niet door Lidl.

Het enige wat Isabelle Colbrant van Lidl kan zeggen is dat de rode auto is weggetakeld. “Door een erkend takelbedrijf. En hij is naar een sloopfirma gebracht”, zegt ze.

“Naar een sloopbedrijf? Dat betekent dat wanneer de eigenaar toch nog zou opdagen en zijn auto opeisen, de opdrachtgever of het takelbedrijf verantwoordelijk zijn”, zegt commissaris Van Heymbeeck.

Het rode autootje is weg, het mysterie blijft.

