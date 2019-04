Veiligheid in het gedrang, voedselprijzen omhoog en zware recessie: hoogste ambtenaar schetst doemscenario bij ‘no deal’-Brexit

Het Verenigd Koninkrijk dat de Europese Unie verlaat zonder akkoord, de ‘no deal-Brexit’, lijkt steeds minder onwaarschijnlijk. In een veertien pagina’s tellende brief waarschuwt Sir Mark Sedwill voor een regelrecht doemscenario, met een stijging van de voedselprijzen, de politie die het volk niet meer veilig kan houden en een zware recessie.

De klok tikt. De Britse premier Theresa May heeft dinsdag haar regering bijeengeroepen voor spoedberaad over de Brexit. Het doel: een uitweg zoeken uit de stilaan uitzichtloze impasse waar het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie in beland zijn nadat maandagavond opnieuw vier mogelijke Brexit-scenario’s weggestemd werden in het Britse Lagerhuis.

De Britten doen er alles aan om een Brexit zonder akkoord, de ‘no deal’-Brexit, te vermijden. Dat is ook nodig, heeft Sir Mark Sedwill maandag duidelijk gemaakt in een brief aan Theresa May die Daily Mail bemachtigde. De hoogste ambtenaar in het VK schetst in de veertien pagina’s tellende brief hoe het zijn land zal vergaan als er geen akkoord komt over de uitstap: niet goed.

Foto: Photo News

Het doemscenario begint met een stijging van de voedselprijzen van 10 procent, omdat er volgens Sedwill een tekort aan voedingsmiddelen zal ontstaan. Heel wat zaken die vaak handel voeren met de EU zullen over de kop gaan. Andere bedrijven zullen het ook moeilijker krijgen, aldus de hoogste Britse ambtenaar, omdat de overheid hen minder eenvoudig een hand boven het hoofd zal kunnen houden. Nog volgens Sedwill wacht het VK een recessie en zal de waarde van de pond nog meer dan nu al het geval is dalen in waarde.

De impact van een ‘no deal’-scenario zal ook bij de veiligheidsdiensten voelbaar zijn. “Onze nationale veiligheid zal verstoord worden”, aldus Sedwill. “De toegang tot strafrechtelijke hefbomen zal bemoeilijkt worden, en we zullen niet meer dezelfde mogelijkheden hebben om ons land te beveiligen. Bovendien zal de druk op ons juridisch systeem en de veiligheidsdiensten enorm worden. Met als gevolg een minder veilig Verenigd Koninkrijk.”

De stabiliteit van het VK komt ook in het gedrang, aldus Sedwill. Noord-Ierland zal mogelijk het zwaarst getroffen worden. Het beleid van het land wordt erg gevoelig bij een no deal”, aldus Sedwill.