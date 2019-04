Modewinkelketen CoolCat vraagt ook in België faillissement aan: 163 werknemers betrokken

Brussel -

Ook voor de Belgische activiteiten van de modewinkelketen CoolCat is het faillissement aangevraagd. Dat meldt het bedrijf dinsdagnamiddag. In België zijn er zeventien winkels en een hoofdkantoor, waarvoor in totaal 163 mensen werken. Op 20 maart werd al het faillissement uitgesproken voor de Nederlandse vennootschappen van de winkelketen.