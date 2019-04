Herdenking vermoorde rapper eindigt in vechtpartij

De politie van Los Angeles zoekt Eric Holder voor de moord op rapper Nipsey Hussle. De 29-jarige man zou na het doodschieten van Hussle zondag gevlucht zijn in een witte Chevrolet. Enkele uren voor de politie het opsporingsbericht lanceerde, raakten 19 mensen gewond toen paniek ontstond op een wake voor Hussle.

Honderden fans kwamen maandagavond samen nabij de kledingzaak waar de rapper een dag eerder werd doodgeschoten. Ze legden er bloemen neer en ontstaken kaarsen, tot in de massa een gevecht ontstond. Omstanders dachten geweerschoten gehoord te hebben en stoven uit elkaar. In de hysterie raakten volgens de hulpdiensten negentien mensen gewond, van wie twee zwaargewond.

HydePark A closeup of the scene as a fight breaks out in the corner of the parking lot, two people and then everyone starts to run. pic.twitter.com/PBoy6jX00v — Kevin Takumi (@KevinTakumi) 2 april 2019

Volgens de politie was er geen sprake van schoten. Wellicht is de paniek uitgebroken na het breken van enkele glazen drankflessen. Na het incident werd de oproerpolitie ingeschakeld om de massa uit elkaar te houden.

Opsporingsbericht

Op Twitter deelde de politie van Los Angeles het opsporingsbericht van Holder. De man zou voortvluchtig zijn. Naast Nipsey – echte naam Ermias Davidson Asghedom – zou hij nog twee mensen hebben neergeschoten. Hun toestand is stabiel. Over een motief is nog niets bekend.