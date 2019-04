“Transportbedrijven gebruiken toestelletje om uitstoot van trucks te manipuleren”

De Duitse autoriteiten hebben op tientallen zware vrachtwagens gesjoemel vastgesteld met het systeem voor uitlaatgasreiniging. Met behulp van een elektronisch apparaatje kunnen transportbedrijven op die manier besparen op werkings- en onderhoudskosten, zo meldt Süddeutsche Zeitung (SZ) dinsdag. Het gesjoemel is zodanig geavanceerd, dat het bij routinecontroles langs de weg niet of nauwelijks opvalt.

Met een klein illegaal elektronisch toestel, dat op internet aangeboden wordt voor 99 euro, wordt het systeem van uitlaatgasreiniging van de vrachtwagen gemanipuleerd, waardoor die veel meer schadelijke gassen uitstoot. Het gesjoemel werkt vooral bij vrachtwagens van euronorm 5 en 6. Zij zijn uitgerust met zogenaamde SCR-katalysatoren, die stikstofoxiden (NOx) omzetten in waterdamp en stikstof. Enkel in onderhoud kosten die katalysatoren jaarlijks enkele honderden euro. Daarbij komt ook nog de kost voor de vloeistof AdBlue, die in het uitlaatsysteem geïnjecteerd wordt.

Wanneer er geen AdBlue meer gebruikt wordt, geeft dat een besparing van 1 à 2 euro per 100 kilometer. Dat lijkt niet veel, maar op 100.000 kilometer gaat het dus al snel om 1.000 tot 2.000 euro. Voor transportfirma’s met honderden trucks kan dat een aanzienlijke besparing opleveren. De Oostenrijkse autoriteiten gaan er vanuit dat het gebruik van een dergelijk illegaal toestelletje jaarlijks tot een derde van de werkingskosten van een vrachtwagen kan uitsparen.

Manipulatie

Van de zowat 13.000 vrachtwagens die vorig jaar in Duitsland gecontroleerd werden op het AdBlue-systeem, bleek er in 300 gevallen sprake van fouten. Op de 132 gevallen die vastgesteld werden sinds augustus 2018 bleken er 84 te wijten aan manipulatie en niet aan defecten. De Duitse overheid gaat er volgens Süddeutsche Zeitung van uit dat die cijfers slechts een fractie van de gevallen weergeven. Het gesjoemel zou niet tot Duitsland beperkt zijn, maar zich ook voordoen in andere Europese landen.

Het toestelletje simuleert de werking van het AdBlue-systeem, zodat dat gedesactiveerd kan worden zonder dat het voertuig een verwittiging geeft aan de bestuurder of de prestaties van de motor terugdringt. Een andere sjoemelmethode bestaat erin om de temperatuursensoren te manipuleren, zodat die een lagere temperatuur aangeven. Het reinigingssysteem wordt immers gedesactiveerd bij temperaturen onder -11 graden, om de motor te beschermen.

Bij ons heeft minister Weyts twee jaar geleden al een onderzoek bevolen naar mogelijk gesjoemel, maar voorlopig zijn er geen misbruiken bekend.