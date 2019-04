Nederlandse priester schrijft boek over zijn geheime seksleven: overdag in de kerk, ’s nachts in de darkroom

Hij bezocht darkrooms in homobars en gaf zich ’s avonds over aan zijn pornoverslaving. Overdag was Pierre Valkering (57) priester. In zijn biografie ‘Ontkleed niet naakt staan’ is Valkering bijzonder openhartig over zijn dubbelleven. Zijn boek valt samen met zijn 25 jaar als priester in Amsterdam. De jubileumviering zondag werd vooral een outing, die hem voorlopig zijn baan kost.