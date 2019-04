Gent wil straf Vadis voor rode kaart tegen Club Brugge terugbrengen naar twee matchen: “Niet mijn bedoeling om kwaad te doen”

Vadis Odjidja heeft zich in het bijzijn van de clubadvocaat van AA Gent verdedigd voor zijn rode kaart in Brugge. Het bondsparket bleef voor de Geschillencommissie bij een vordering van vier speeldagen, maar AA Gent pleitte voor twee.

“Het was niet mijn bedoeling om kwaad te doen bij de start van die fase, maar Wesley kwam op volle snelheid op mij af. Ik kreeg een por in mijn zij en mijn beweging was een reactie daarop”, aldus Odjidja. “Toen ik achteraf de beelden zag, was ik ook geschrokken.”

De Geschillencommisie zit nu samen om tot een uitspraak in deze en aantal andere zaken te komen en zal in de vooravond met het verdict komen. AA Gent heeft tot donderdagmiddag om in beroep te gaan, Vadis speelt woensdagavond sowieso nog mee tegen Standard.