EK voetbal U17: vierde kwalificatie in vijf jaar tijd: “Belgische jeugdwerking staat op de kaart”

De nationale ploeg voor spelers onder 17 jaar heeft zich maandag in Hongarije via de Eliteronde geplaatst voor de eindronde van het EK van 2019 in Ierland. Het is de vierde keer in vijf jaar tijd dat onze jonge Duivels zich weten te plaatsen. “Dat bewijst dat met onze jeugdwerking op de kaart staan”, reageerde bondscoach Bob Browaeys dinsdag.

De Belgische U17 kwalificeerde zich na een bijna foutloos parcoers voor de eindronde van het EK, dat van 3 tot 19 mei afgewerkt wordt. In de Eliteronde eindigden de troepen van Browaeys na zeges tegen Bosnië-Herzegovina (1-0), Noorwegen (3-0) en Hongarije (4-2) aan kop. Ook in de eerste kwalificatieronde pakten de Belgen met 9 op 9 de groepswinst.

“We plaatsen ons voor het EK na zes overwinningen op rij. Dat is toch een unieke prestatie van onze jongens”, reageert bondscoach Browaeys. “Het is de vierde kwalificatie voor een EK U17 in vijf jaar tijd. Dat bewijst dat we met onze jeugdwerking op de kaart staan. Ik wil ook de clubs feliciteren. Zij leveren prima werk, waar we met onze nationale teams zeker ook de vruchten van plukken.”

Donderdag vindt in Dublin om 19u30 de loting plaats voor het EK. België gaat als reekshoofd in de potten. “We hopen op een gunstige loting donderdag. De halve finales op het EK is ons doel. Dan plaatsen we ons voor het WK in Brazilië. Ik ben tevreden dat we onze groep een extra leermoment kunnen bieden dankzij de EK-kwalificatie. Het wordt een unieke ervaring voor de groep”, aldus de bondscoach.

De vier halvefinalisten en de winnaar van een play-off tussen de twee beste kwartfinalisten nemen begin volgend seizoen deel aan het WK U17 in Brazilië later dit jaar (4-26 november).

Vorig jaar haalden de min 17-jarigen de halve finales op het EK in Engeland. Ook in 2015 waren de halve finales het eindstation. Dat jaar veroverden de jonge Duivels ook brons op het WK.

