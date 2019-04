Brussel - De socialistische vakbond organiseert op 14 mei een nationale actiedag voor koopkracht en tegen ongelijkheid. Dat is vanmiddag beslist.

Het ABVV zegt de strijd voor hogere minimumlonen te willen aanhouden tot ver na de verkiezingen. Volgens Gina Heyrman is nog niet beslist wat de actiedag precies zal inhouden. Ook niet of er een betoging komt in Brussel of in verschillende andere steden.

