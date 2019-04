Medeverdachte verklaart waarom Humeyra (16) doodgeschoten werd: “Hij zou voor pedofiel worden uitgemaakt”

Ze was jonger dan hij dacht en hij zou voor pedofiel aanzien worden. Dat is volgens de advocaat van een medeverdachte de reden waarom de 31-jarige Bekir E. in Rotterdam de 16-jarig Humeyra in de fietsenstalling van haar school heeft doodgeschoten. “Maar mijn cliënt heeft hier niets mee te maken”, zei hij.

Mohammed Al-M. (25) en Bekir E. (31) zijn dinsdag een eerste keer verschenen voor de rechtbank in Rotterdam. De twee mannen staan terecht voor de dood van de 16-jarige Humeyra Öz, die op 18 december 2018 in de fietsenstalling van het Designcollege in Rotterdam doodgeschoten werd. Ze werden even later in de buurt opgepakt.

Over wie de moord gepleegd heeft, bestaat geen twijfel. E. bekende niet lang na de feiten dat hij de dader was en betuigde ook zijn spijt. Maar om zijn straf, en die van vermoedelijke medeplichtige Al-M., te kunnen bepalen, moeten de omstandigheden nog duidelijk worden. En daar bestaat twijfel over, zo bleek dinsdag op de inleidende zitting in de rechtbank.

Ontvoering

Het openbaar ministerie verdenkt de twee ervan dat ze eigenlijk het doel hadden om het meisje te ontvoeren. E. zou op de dag van de moord een sleutel bij zich gehad hebben van de woning waarin ze van plan waren het meisje vast te houden. “Onzin”, zei Mark Oversteen, de advocaat van Al-M. “Een plan om iemand zonder vermomming te ontvoeren op klaarlichte dag, nadat ze net geblowd en geluncht hadden, is te bizar voor woorden. Dat verzin je niet, maar iemand heeft dat blijkbaar wel gedaan.”

Oosterveen zei in de rechtbank dat zijn cliënt helemaal niets met de feiten te maken heeft en toevallig in de wagen zat. “E. wilde hem thuis afzetten - Al-M. woont achter die school - maar trok de handrem plots toen ze voorbij de school kwamen. Hij rende uit de auto en begon te schieten. Eerst op haar benen omdat ze wegliep. Mijn cliënt wist niets van de plannen van E. Anders zou hij wel geprobeerd hebben om hem tegen te houden. Hij vindt het verschrikkelijk.” Het openbaar ministerie trekt dat in twijfel. De officier van justitie verklaarde dat de twee rondjes reden rond de school en een leerling gevraagd hadden om hoe laat de school uit was. “E. schoot haar neer en Al-M. is op hem blijven wachten”, klonk het dinsdag.

Pedofiel

De advocaat van Al-M. zei nog te weten waarom E. de moord gepleegd heeft. “Ze was jonger dan hij dacht”, aldus Oosterveen. “Hij dacht dat ze ouder was dan 18 jaar. Hij was in verlegenheid gebracht toen bleek dat ze maar 16 was. Hij zou voor pedofiel worden uitgemaakt. Dat maakte hem zo boos dat hij haar wilde doden.”

Stalking

De dag van de moord zou het slachtoffer een afspraak gehad hebben bij de politie omdat ze opnieuw een klacht had ingediend tegen Bekir E., met wie ze een relatie had gehad. Hij was vorige zomer al veroordeeld wegens bedreiging en mishandeling van het meisje, maar bleef haar stalken, waarop ze een nieuwe aangifte was gaan doen tegen hem.