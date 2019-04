Amerikaans hooggerechtshof: “Gevangene heeft nooit garantie op pijnloze dood”

Dat Russel Bucklew geëxecuteerd zou worden, daar bestond geen twijfel over. De manier waarop wel. De man die 22 jaar geleden veroordeeld werd tot de doodstraf meent dat hij bij een dodelijke injectie uitzonderlijke pijn zou lijden door een medische aandoening. Het hopeloos verdeelde Amerikaans hooggerechtshof laat de executie toch zoals gepland doorgaan. “Een gevangene heeft nooit de garantie op een pijnloze dood”, klinkt het.

De doodstraf is de voorbije decennia overal ter wereld al een bijzonder heikel thema geweest. In de VS is dat niet anders, maar ze bestaat er wel nog. Maar zelfs in het hooggerechtshof zijn de meningen erg verdeeld, zo is maandag gebleken in de staat Missouri.

Door zijn zeldzame ziekte zou Bucklew volgens zijn advocaten stikken in zijn eigen bloed voor hij overlijdt. Foto: REUTERS

De heisa draait rond Russell Bucklew, een man van 50 die eind jaren 90 veroordeeld werd tot de doodstraf. Hij had in 1996 zijn ex-lief Stephanie Ray gevolgd naar de caravan van een andere man en had die daar doodgeschoten. Hij vuurde ook op het kind van Ray, waarna hij de vrouw handboeide en verkrachtte. In het vuurgevecht dat daarop volgde, verwondde hij ook nog een politieagent. Toen hij later uit de gevangenis ontsnapte, viel hij de moeder van Ray aan met een hamer voor hij opnieuw ingerekend werd.

Injectie

Dat hij de doodstraf verdient, betwist Bucklew niet. Maar hij probeerde wel de manier waarop te veranderen door aan te halen dat hij een medische aandoening heeft waardoor een dodelijke injectie bij hem tot uitzonderlijk veel pijn zou leiden. Door zijn zeldzame ziekte groeien er met bloed gevulde tumoren in zijn hoofd, nek en keel, en volgens zijn advocaten zouden die scheuren tijdens de injectie. “Hij zou daardoor enkele minuten stikken in zijn eigen bloed voor hij overlijdt”, haalden ze aan. Dat is volgens hen uitzonderlijk lijden, dat indruist tegen de Amerikaanse Grondwet.

Het hooggerechtshof moest zich daarom uitspreken over de executie en was hopeloos verdeeld. Uiteindelijk werd beslist dat de executie toch zoals gepland moet doorgaan, met vijf stemmen tegen vier. “Het achtste amendement garandeert veroordeelde gevangenen nooit een pijnloze dood”, verklaarde rechter Neil M. Gorsuch. “Die luxe wordt niet gegund aan veel mensen, onder wie de slachtoffers van veel misdaden.”

Opmerkelijk detail: de executie van Bucklew is al meerdere keren uitgesteld en de verdediging geloofde erin dat dat opnieuw het geval zou zijn. Maar een rechter die zich bij het liberale kamp – zij die tégen de executie stemden – had gevoegd, werd in de voorbije maanden vervangen door de oerconservatieve en omstreden Brett Kavanaugh. Hij stemde voor, waardoor de stemming in het voordeel van het ‘ja’-kamp kantelde.