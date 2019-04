Real Madrid presenteert renovatieproject met prachtige video: “Het nieuwe Bernabeu wordt het beste stadion ter wereld”

“We staan voor een van de grootste projecten voor de toekomst van Real Madrid en de stad”, aldus de Spanjaard. “Het nieuwe Bernabeu wordt het beste stadion ter wereld.”

Na het einde van dit seizoen wordt er gestart met de werken, die drie tot vier jaar zullen duren. Het meeste werk zal verzet worden tijdens de zomermaanden, buiten het seizoen dus. Opmerkelijk is de aanwezigheid van een videoscherm van 360 graden net onder het uitschuifbaar dak van het stadion dat een capaciteit heeft van zo’n 80.000 toeschouwers. De buitenkant zal, net zoals bijvoorbeeld de Allianz Arena van Bayern München, verlicht kunnen worden.

De kostprijs wordt geschat op zo’n 500 miljoen euro.

