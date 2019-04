Bumperklever ranselt “te trage” bestuurder af voor ogen zoontje (11)

Ichtegem / Torhout - Een 32-jarige Torhoutenaar riskeert in de Brugse strafrechtbank een strenge straf omdat hij een bestuurder uit Ichtegem afranselde voor de ogen van diens elfjarige zoontje. Volgens de beklaagde reed hij “te traag” in een zone 30. “Mijn zoon heeft wekenlang nachtmerries gehad.”

Op 6 februari 2017 keerde C.D. (48) uit Ichtegem met zijn elfjarige zoon terug van de kinesist in het Torhoutse Sint-Rembertziekenhuis. C.D. woonde toen nog in Torhout en volgde met zijn wagen de Bruggestraat. Maar toen hij door de zone 30 passeerde ter hoogte het hoofdgebouw van de Middenschool Sint-Rembert liep het fout.

C.D. moest enkele keren stoppen voor overstekende kinderen op het zebrapad en dat was duidelijk niet naar de zin van Torhoutenaar Olivier D. (32), die voortdurend aan het bumperkleven was en op een bepaald moment zelfs uit zijn wagen stapte. “Ik stapte ook uit om te vragen wat er aan de hand was”, zegt C.D. “Maar ik kreeg prompt een harde vuistslag. Ik viel neer waarop hij mijn jas over mijn hoofd trok en me in een wurggreep nam. Ik dacht echt dat ik ging stikken. Gelukkig kwamen enkele passanten tussenbeide, of het was misschien veel erger afgelopen.”

De zoon van C.D. zag alles voor zijn neus gebeuren en barstte in tranen uit. “Hij kampte een hele tijd met nachtmerries en durft sindsdien niet meer met zijn fiets naar school. Niet lang voor het incident werd hij door een wagen van zijn fiets gereden op een zebrapad. Hij liep daarbij een lelijke wonde op aan zijn knie. Het was trouwens daarvoor dat wij van de kinesist kwamen.”

De procureur vroeg in de Brugse rechtbank een strenge straf voor Olivier D., die eerder al veroordelingen opliep voor verboden wapens en diefstal met geweld. Zijn advocate probeerde een deel van de schuld in de schoenen van het slachtoffer te schuiven. “Volgens mijn cliënt reed het slachtoffer te traag en had hij daardoor al twee keer bruusk moeten remmen. Hij geeft toe dat hij in de fout ging, maar het slachtoffer is zelf ook onvoorzichtig geweest door uit te stappen.” Dit schoot bij de advocate van C.D. duidelijk in het verkeerde keelgat.

“Uiteraard reed mijn cliënt traag want het was een zone 30 met liefst zeven zebrapaden waar het vol schoolgaande kinderen liep”, zie meester Valerie Soenen. “Bovendien was zijn zoon daar vlak in de buurt aangereden. Daarom hield hij voor elk zebrapad halt om kinderen over te laten. Het zit mijn cliënt trouwens bijzonder hoog dat de beklaagde hier vandaag niet aanwezig is om zich persoonlijk te verantwoorden.” De uitspraak volgt op 7 mei.