Man verschanst zich met kinderen in woning in Denderleeuw: gijzeling afgelopen

Denderleeuw - De gijzeling in een woning in Denderleeuw is afgelopen. De kinderen zijn ongedeerd, hun vader is opgepakt. Er vielen geen gewonden.

De feiten speelden zich af in een woning aan de Veldstraat, ter hoogte van de Stadionlaan. De situatie was er geruime tijd erg gespannen. Politie en manschappen van de speciale eenheden wilden een man oppakken, maar die verschanste zich in zijn woning en weigerde zich over te geven. Omdat in die woning ook zijn kinderen aanwezig waren, wilde de politie, die massaal ter plaatse kwam, geen risico nemen.

Waarom de politie de man moest komen oppakken, is nog onbekend. Hij zou in de vooravond op Facebook een bericht gepost hebben, waarin hij zei dat de politie hem kwam oppakken.

Het parket van Oost-Vlaanderen geeft voorlopig geen details.

Om iets voor halfnegen dinsdagavond was de situatie onder controle.