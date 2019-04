Theresa May wil uitstel voor Brexit en reikt Labour de hand

De Britse premier Theresa May wil nog wat respijt, heeft ze zopas in een toespraak gezegd nadat ze een hele dag met haar kabinet heeft vergaderd. Ze zal gaan samenzitten met oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour). Ze wil samen met hem een nieuw voorstel uitwerken om toch nog met een akkoord de Europese Unie te verlaten. Op die manier hoopt May een no-deal-scenario - dat met de dag waarschijnlijker wordt - te voorkomen.

“Het uitstel zal zo kort mogelijk zijn”, zei een duidelijk vermoeide Theresa May. “En als er een akkoord is met Jeremy Corbyn, zal dat onmiddellijk ter stemming worden aangeboden aan de parlementsleden.” May gaat ervan uit dat dat al kan gebeuren tegen de vergadering van de Europese raad van volgende week.

Als zij en Jeremy Corbyn niet tot een vergelijk kunnen komen, dan zal er opnieuw een stemronde over verschillende opties komen in het Britse parlement, zei May. “De regering zal zich dan houden aan de beslissing van het parlement, tenminste als Labour dat ook doet.

De Britse premier herhaalde nog eens dat ze wil dat op 22 mei alles achter de rug is, zodat het Verenigd Koninkrijk niet moet deelnemen aan de Europese verkiezingen.

Nog maar eens wanhoopspoging

Terwijl de Britse regering al sinds 10 uur dinsdagochtend samenzit om een uitweg uit de Brexit-impasse te zoeken, hebben enkele parlementsleden van zowel de regerende Tories als oppositiepartij Labour een wetsvoorstel ingediend waarmee ze premier Theresa May willen verplichten om bij de Europese Unie om een lang uitstel van de brexit te verzoeken. Met hun “wanhoopspoging” willen ze koste wat het kost een ‘no deal’-brexit vermijden.

De twee hoofdindieners zijn Yvette Cooper (Labour) en Oliver Letwin (Tories). Ze hopen hun voorstel woensdag in één dag door het Lagerhuis goedgekeurd te krijgen. De tekst kan dan nog naar het Hogerhuis verhuizen, waar de tegenstand waarschijnlijk groot zal zijn.

“Dit is een wanhoopspoging om te voorkomen dat ons land blootgesteld wordt aan de risico’s die een ‘no deal’ met zich meebrengt”, zegt Letwin. “We beseffen dat dit moeilijk wordt. Maar het is zonder twijfel de moeite van het proberen waard.”

Macron

Terwijl de Britse politiek gedomineerd wordt door de brexit, zegt de Franse president Emmanuel Macron dat de Europese Unie zich niet zal laten “gijzelen” door de politieke crisis in Londen. “Onze prioriteit is het goed functioneren van de EU en de interne markt”, zei hij na een bezoek van de Ierse premier Leo Varadkar aan het Elysée in Parijs.

Macron zei onomwonden dat het feit dat het akkoord van May met de EU al drie keer verworpen werd, én de mislukte pogingen om een alternatief te vinden, “ons op weg naar een Brexit zonder akkoord zetten”. Enkel de Britten zelf kunnen zo’n ‘no deal’ op 12 april vermijden, maar dan moeten ze tegen de Europese top van 10 april wel een alternatief plan op tafel leggen, aldus Macron.