Pistool waarmee Vincent Van Gogh zichzelf verwondde, gaat onder de hamer

Het Lefaucheux-pistool waarmee de Nederlandse postimpressionistische kunstschilder Vincent Van Gogh zich levensgevaarlijk verwondde, gaat op 19 juni onder de hamer in Parijs. Het wapen zal vermoedelijk voor een prijs tussen de 40.000 en 60.000 euro verkocht worden. Dat heeft het organiserende Parijse veilinghuis Hôtel Drouot dinsdag bekendgemaakt.

Het pistool werd door een landbouwer gevonden in het veld in 1965, waar de schilder op 27 juli 1890 werd gevonden in Auvers-sur-Oise (Val-d’Oise). Het wapen werd eerder al in het Van Gogh Museum in Amsterdam tentoongesteld in 2016.

Hoewel de authenticatie wellicht nooit sluitend zal kunnen gebeuren, toch wordt de herkomst als geloofwaardig aanzien. Het 7mm-kaliber is in elk geval van hetzelfde type kogel dat de schilder levensgevaarlijk verwondde. Het pistool werd na de ontdekking overhandigd aan de eigenaar van de herberg Ravoux d’Auvers-sur-Oise waar de schilder woonde en waar hij op 29 juli 1890 overleed. Sindsdien bleef het stuk in dezelfde familie als erfstuk.

Het wapen staat te boek als “het meest beroemde wapen uit de kunstgeschiedenis”. Het werd een eerste keer te koop aan geboden in 2012, toen het boek “Aurait-on retrouvé l’arme du suicide? “ (Zou het wapen van de zelfmoord gevonden zijn? ) van Alain Rohan uitkwam.

Volgens het verkoopkantoor Auction Art heeft een analyse van het wapen uitgewezen dat het inderdaad gedurende een tijdsperiode ondergronds heeft gelegen die kan overeenkomen met de periode 1890 - 1965. In 2011 hebben Amerikaanse onderzoekers de stelling naar voren gebracht dat Van Gogh geen zelfmoord heeft willen plegen, maar dat hij werd beschoten door enkele jongeren die met een wapen aan het spelen waren.