Amper drie maanden zat hij bij Monaco, maar slechts twee trainers verdienden dit seizoen meer dan Thierry Henry...

Op 13 oktober stelde Monaco Thierry Henry voor als nieuwe trainer. De Monegasken plukten de assistent-coach van de Rode Duivels weg om de ontslagen Leonardo Jardim op de te volgen. Een succes werd de samenwerking niet, want op 24 januari mocht Henry alweer beschikken. Een serieuze klap voor de oud-aanvaller, maar financieel boerde hij wel heel goed in het prinsdom. Zo goed, dat hij op die drie maanden tijd de derde best betaalde coach van het seizoen werd met 25 miljoen euro aan inkomsten.

France Football onderzocht zoals elk jaar de lonen in het Europese topvoetbal. Niet alleen van de heren voetballers, maar ook van de coaches. Het Franse voetbalblad kwam er zo achter dat Diego Simeone de primus van de klas is wat betreft inkomsten. De Argentijnse oefenmeester van Atlético Madrid streek dit seizoen maar liefst 41 miljoen euro op. Dat is dik tien miljoen euro meer dan eerste achtervolger José Mourinho, die met een stevige ontslagvergoeding van Manchester United zijn plaats in de top drie veiligstelde.

De grootste verrassing uit het lijstje is ongetwijfeld Thierry Henry. De Fransman stond amper 103 dagen aan het roer bij Monaco, vooraleer hij werd opgevolgd door zijn voorganger Jardim. In de 20 matchen die Henry leidde, kon Monaco amper vijf keer winnen. Elf keer beet de ploeg in het zand. Die zwakke prestaties kostten Henry eind januari al de kop, maar dat hield wel een dikke opstapvergoeding in. Op die manier mocht de Fransman op amper drie maanden tijd liefst 25 miljoen euro bijschrijven op zijn rekening. Zijn aanstelling was een dure grap voor de Monegasken, het was dan ook één van de redenen waarom ondervoorzitter Vadim Vasilyev de laan werd uitgestuurd.

Met zijn 25 miljoen euro in drie maanden laat Henry wereldtoppers als Pep Guardiola (Man City, 24 miljoen) en Erneste Valverde (Barcelona, 23 miljoen) achter zich in de rangschikking.