KV Mechelen moet match achter gesloten deuren vrezen na zoveelste incident

Brussel - Er hangt KV Mechelen een wedstrijd achter gesloten deuren als een zwaard van Damocles boven het hoofd. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) besliste die voorwaardelijke straf aan de 1B-kampioen op te leggen, nadat er Achter de Kazerne met pyrotechnisch materiaal was gegooid in de finale tegen Beerschot Wilrijk. Malinwa moet ook 5.000 euro boete betalen. De geldstraf is wel effectief.

Bondsprocureur Kris Wagner is het beu. Week na week moet het Bondsparket overgaan tot vervolging van KV Mechelen, telkens voor het afsteken van pyrotechnisch materiaal van supporters. Dinsdag moest ex-voorzitter Johan Timmermans zich opnieuw naar het bondsgebouw begeven. Dit keer was er onder meer Bengaals vuur afgestoken in de beslissende promotiewedstrijd tegen Beerschot Wilrijk (2-1) van 16 maart. Het verslag van ref Visser maakte gewag van “talrijke onregelmatigheden”. Zo zouden de Mechelse thuissupporters rookbommen in de vakken van Beerschot Wilrijk gegooid hebben.

Wagner was streng en vorderde een match achter gesloten deuren en de maximumboete van 5.000 euro. De Geschillencommissie toonde zich net iets milder, maar laat de match achter gesloten deuren wel als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen. Bij het eerstvolgend gelijkardig vergrijp kan de sanctie tot uitvoering worden gebracht en mag KV Mechelen een thuismatch geen publiek ontvangen. De voorwaardelijke straf vervalt op 9 april 2020.

“De verdediging brengt geen elementen aan waaruit gerichte of structurele maatregelen blijken tegen het gebruik van pyrotechnisch materiaal. Inmiddels heeft KV Mechelen een historie van zware onregelmatigheden. Er is blijkbaar geen sprake van enige verbetering. Een strenge bestraffing dringt zich dan ook op”, aldus de Geschillencommissie in zijn uitspraak. De boete van 5.000 euro werd bestendigd.

Tijdens diezelfde match zou Gert Aerts, marketing- en salesmanager van KV Mechelen, opzettelijk een duw gegeven hebben aan match delegate Fernand Meese. Die was op dat moment foto’s aan het nemen van de supportersincidenten. Bondsprocureur Wagner eiste een boete van 2.500 euro en een stadionverbod van een jaar voor Aerts, maar die ging bij gebrek aan bewijzen vrijuit. “Er zijn geen beelden die de stelling kunnen bevestigen of ontkrachten. Meneer Meese steunt de aantijgingen op een sterk vermoeden, maar kan die niet hard maken”, klinkt de uitspraak. .