Politie vindt illegale opslagplaats met 10.000 afgedankte autobanden

Antwerpen / Merksem - De recherche van de Antwerpse dienst leefmilieu hebben in een loods in Merksem naar schatting 10.000 afgedankte autobanden ontdekt.

Na een tip brachten rechercheurs van de dienst leefmilieu, samen met de dienst milieutoezicht van Stad Antwerpen, gisteren een bezoek aan het gebouw. Op het gelijkvloers en in de achtergelegen, half afgebroken hangar vonden ze stapels autobanden. Sommigen lagen netjes gesorteerd, maar het overgrote deel was gewoon op elkaar gegooid. Volgens de eigenaar waren de banden bestemd voor hergebruik in Afrika.

Gezien de omvang van het aantal banden en het risico op brandgevaar werden de brandweer en de stadsingenieur gevorderd. De verantwoordelijke van de illegale opslagplaats werd aangemaand zo snel mogelijk te starten met de afvoer.

Veiligheidsrisico

Boven de opslagplaats vonden de speurders twee verdiepingen met appartementen. Uit de controle bleek snel dat er een veiligheidsrisico was voor de onmiddellijk omgeving. Daarom werden gas en elektriciteit meteen afgesloten en werd de verzegeling van het pand gevraagd. Er was onder meer sprake van een niet-gekeurde gas- en elektriciteitsinstallatie, ontoereikende brandpreventiemiddelen, onveilige toegang tot het gebouw en de aanwezigheid van een asbestgolfplaten.