Cristiano Ronaldo gaat er financieel flink op vooruit dit seizoen, maar komt nog steeds niet in de buurt van grootverdiener Lionel Messi

Zijn verhuis van Real Madrid naar Juventus legde Cristiano Ronaldo geen windeieren. De Portugese superster zag zijn loon flink stijgen in Italië, met commerciële deals en andere inkomsten opgeteld mag Ronaldo dit seizoen 113 miljoen euro op zijn rekening bijschrijven. Dat is zomaar eventjes 19 miljoen euro meer dan afgelopen seizoen, maar nog lang niet genoeg om de best verdienende voetballer te zijn. Die eer is nog steeds weggelegd voor Lionel Messi, berekende France Football.

LEES OOK. Amper drie maanden zat hij bij Monaco, maar slechts twee trainers verdienden dit seizoen meer dan Thierry Henry...

Een verhoging van de inkomsten van 94 naar 113 miljoen euro, daar zou iedereen voor tekenen. Die stijging dankt Ronaldo voor een groot deel aan zijn transfer van De Koninklijke naar de Oude Dame, dat een slordige 31 miljoen euro per seizoen veil had voor CR7. Dat is circa tien miljoen meer dan hij in Madrid opstreek. Met nog stijgende inkomsten uit commerciële deals klokte de Portugees af op 19 miljoen euro meer inkomsten dan afgelopen seizoen.

Maar zowel qua loon als qua totale inkomsten blijft zijn aartsrivaal Lionel Messi de onbetwiste nummer 1. De Argentijn heeft bij Barcelona een loonbriefje van om en bij de 46 miljoen euro per jaar. De Vlo streek dit seizoen in totaal 130 miljoen euro op, een stijging van ‘maar’ vier miljoen euro. Het is wel voldoende om Ronaldo en co op ruime afstand te houden.

De top drie van best verdienende voetballers wordt afgesloten door de Braziliaan Neymar. De sterspeler van PSG troeft Ronaldo nog af wat loon betreft (36 miljoen euro per jaar), maar moet het dus met een pak minder commerciële inkomsten stellen en klokt af op 91,5 miljoen euro. Antoine Griezmann (Atlético Madrid, 44 miljoen) en Gareth Bale (Real Madrid, 40,2 miljoen) vervolledigen de top vijf.