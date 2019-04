Uber van het Meetjesland moet landelijke gebied uit isolement halen

Maldegem - Het Maldegemse gemeenteraadslid Peter Van Hecke (N-VA) heeft een Europese subsidieaanvraag ingediend om een ‘Meetjeslandse Uber-app’ te ontwikkelen. Hiermee wil hij de vervoersmogelijkheden in de landelijke regio uitbreiden.

De Maldegemse meerderheid kreeg van oppositiepartij CD&V in de jongste gemeenteraad de opmerking te horen dat ze jammer genoeg geen Leader-project indienen om Europese subsidies te krijgen die kunnen helpen bij de ontwikkeling.

Gemeenteraadsvoorzitter en ondernemer Peter Van Hecke (N-VA) deed dit op de valreep toch nog. Dinsdag was het namelijk deadline en Van Hecke heeft op eigen initiatief een Europese subsidieaanvraag ingediend om een Meetjeslandse Uber-app te ontwikkelen.

“De app ‘Buer’ - lees ‘Buur’, met een knipoog naar Uber - moet een alternatief worden voor commerciële systemen als Uber of Lyft, die enkel in de grootsteden actief zijn, en hij kan het openbaar vervoer ondersteunen”, zegt Peter Van Hecke.

“Via de Buer-app kunnen inwoners elkaar helpen om zich te verplaatsen. Zo geef je in de Buer-app in wanneer je ergens naar toe moet en scant de app of er bestaande gebruikers in de buurt zijn die dezelfde richting uit moeten. Deze krijgen vervolgens een melding via de app en geven op hun beurt aan of ze voor het gevraagde vervoer kunnen zorgen.”

Eenzame personen

Volgens de gemeenteraadsvoorzitter heeft de app verschillende voordelen. “Velen verplaatsen zich met een wagen, waarin er nog verschillende plaatsen beschikbaar zijn. Deze app moet carpoolen in de regio toegankelijker maken en zo reduceren we het aantal wagens op de weg. Dat maakt het voor iedereen veiliger en milieuvriendelijker. Bovendien kunnen wij op deze manier ook eenzame personen uit hun sociaal isolement halen. Helaas kom ik nog te vaak mensen tegen die zich niet kunnen verplaatsen en hierdoor alleen thuis zitten”, betreurt Van Hecke.

Het is nu afwachten of er een subsidie komt.

“Ik hoopt hoe dan ook nog op enkele bijkomende, ondernemende mensen om mee de kar te trekken. Daarvoor kunnen ze contact opnemen op www.vanheckepeter.be”, klinkt het.