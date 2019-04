Legia Warschau zet ex-Standardtrainer Ricardo Sa Pinto aan de deur

Voormalig Standard-coach Ricardo Sa Pinto is ontslagen bij de Poolse topclub Legia Warschau, zo maakte de club dinsdag bekend.

Het ontslag van Sa Pinto hing al langer in de lucht, de 4-0 nederlaag van zondag tegen Wisla Krakau was de druppel voor het bestuur, dat Aleksandar Vukovic en Marek Saganowski aanstelde om als interim-coaches het team tot het einde van het seizoen te leiden. Op drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie staat regerend kampioen Legia op de tweede plaats, op vijf punten van de verrassende leider Lechia Gdansk. Nadien zijn er in de Ekstraklasa nog play-offs waarin de top acht het tegen mekaar opneemt in de strijd om de landstitel en de Europese plaatsen. De overige acht ploegen vechten in hun poule tegen de degradatie.

Sa Pinto was nog maar sinds vorige zomer in de Poolse hoofdstad aan de slag en ondertekende er een contract voor drie seizoenen. De 46-jarige Portugees leidde vorig seizoen Standard naar bekerwinst en een tweede plaats in de competitie, maar moest desondanks plaats maken voor Michel Preud’homme. Eerder stond hij bij Sporting Lissabon (2012), Rode Ster Belgrado (2013), OFI Kreta (2013-2014), Atromitos (2014-2015) en Belenenses (2015) aan het roer.