Urenlange reconstructie van doodslag in B&B: “Uitbarsting van geweld na jarenlange psychische terreur”

Sint-Maria-Oudenhove / Zottegem - Dinsdag vond de reconstructie plaats van de doodslag die Sint-Maria-Oudenhove begin dit jaar opschrikte. “De feiten moeten gezien worden in het licht van jarenlange psychische terreur die die avond heeft geleid tot een ontploffing.”

De feiten dateren van zondagavond 20 januari 2019. Het gezin baatte in de woning samen de bed and breakfast De Koperen Pomp uit. Christel T. bracht haar man Dirk Zegers (61) met messteken om het leven. De hulpdiensten werden naar de woning van het gezin in de Mijnwerkersstraat geroepen maar konden enkel het overlijden van de man vaststellen.

Zijn vrouw Christel T. (57) en dochter Silke (23) werden aangehouden en meegenomen voor verhoor. Silke werd de dag nadien al naar huis gebracht en buiten verdenking gesteld. Enkel Christel T. bleef aangehouden.

Zij bekende haar man om het leven te hebben gebracht, maar over het waarom werd nog geen uitsluitsel gegeven. Wel werd er gewag gemaakt van intrafamiliaal geweld. Raan Colman, advocaat van verdachte Christel T. heeft het over een vlot verlopen reconstructie.

“Mijn cliënt heeft eerder al bekentenissen afgelegd en verleent haar volledige medewerking aan het onderzoek. Tijdens de reconstructie heeft ze minutieus verteld wat er die avond is gebeurd. De feiten moeten gezien worden in het licht van langdurende psychische terreur die die avond geleid heeft tot een ontploffing. Van voorbedachtheid is geen sprake.”

“Ze verblijft momenteel in de gevangenis van Gent en heeft het tot vandaag zeer moeilijk met wat er is gebeurd. We hebben gevraagd om psychologische bijstand binnen de gevangenisdeuren.”

Lieven De Pessemier, advocaat van dochter Silke Zegers die zich in de zaak burgerlijke partij heeft gesteld, bevestigt het vlot verloop van de reconstructie.

“Voor ons was het een eerste kennismaking met de feiten”, zegt De Pessemier in een reactie.

“Silke heeft een aantal vragen waarmee ze zat beantwoord gezien, maar evengoed blijven enkele vragen onbeantwoord. Het gaat voor onze zaak om cruciale vragen, waar verder onderzoek antwoord zal moeten op verschaffen. Over de details van de zaak kan ik uiteraard niet uitweiden. Ik wil enkel benadrukken dat het onderzoek vlot verloopt. Het feit dat de onderzoeksrechter er op amper drie maanden tijd in geslaagd is een reconstructie te organiseren zegt in dat opzicht genoeg. Silke houdt zich ondertussen kranig. Ze woont thuis en vindt veel steun bij haar paarden. Ondertussen volgt ze ook les en bereidt ze zich voor op een tewerkstelling.”