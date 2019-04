Harry en Meghan nu ook op Instagram

Het is zo ver: Meghan Markle en Prins Harry zitten op Instagram. Hun officiële account kan gevolgd worden via @sussexroyal, een verwijzing naar hun titel; de hertog en hertogin van Sussex.

“Welkom bij ons officieel instagram-kanaal. We kijken er naar uit om ons werk, onze goede doelen, belangrijke mededelingen en zaken die ons na aan het hart liggen te delen. We danken je voor je steun”, staat er te lezen. Er werden onmiddellijk ook negen foto’s gepost van enkele werkbezoeken en publieke optredens. In een mum van tijd tikte het aantal volgers van het koninklijke koppel aan tot 613.000. Hun eerste bericht was onmiddellijk goed voor bijna 300.000 likes.

Voordien deelde het koppel een account met prins William en zijn familie onder de titel @kensingtonroyal. Met 7,2 miljoen volgers is de familie van prins William nog populairder, maar vermoedelijk steekt de zwangere Meghan Markle daar straks ver boven uit. Fans kunnen zich straks verwachten aan heel wat baby foto’s.

Voor de liefhebbers, ook ‘Clarence House’ zit op Instagram. Daar delen prins Charles en zijn echtgenote Camilla Parker Bowles hun strapatsen op Instagram.

