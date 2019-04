Standard weet dat het moet oppassen op verplaatsing bij AA Gent: “We moeten niet altijd te aanvallend spelen”

Standard treedt woensdag aan in de Ghelamco Arena. Daar waar het eind februari nog verdiend met 2-1 ten onder ging. Nadien kondigde Michel Preud’homme aan dat zijn ploeg op verplaatsing minder naïef ging spelen.

“Wij willen altijd positief voetbal brengen”, zegt de Standard-trainer nu. “Maar ik herinner me nog de eerste minuut van onze wedstrijd in Gent een paar weken geleden. In de eerste minuten al kregen we een counter tegen waar we met drie tegen vier stonden. Dat moet in de eerste minuut niet gebeuren, hé. We kennen de sterktes van dit Gent. Het is een evenwichtige ploeg, die fysiek koppelt aan techniek en snelheid. Ze hebben voorin jongens die het verschil kunnen maken. Bovendien hebben ze ook een sterke bank.”

Op voorhand tekenen voor een punt wilde Preud’homme echter niet doen. “Ik teken voor niets”, reageert hij met een bulderlach.

Met Pocognoli

Bij Standard kampen enkele spelers met kleine pijntjes. Het vertrekt daardoor woensdagmorgen met 22 spelers richting Oost-Vlaanderen. “We evalueren dan”, aldus MPH. “Sébastien Pocognoli zit voor het eerst weer in de kern. Hij is een van de aanvoerders van de groep en ik wou hem erbij hebben. Hij heeft lang alleen gewerkt. De eerste dagen bij de groep waren lastig, omdat die al op volle snelheid waren. Hij moest even aanpikken, maar het gaat al veel beter.”

Over de titel spreken, doet Preud’homme niet. “Zoals zo vaak gezegd: ons doel is om beter te doen dan in de reguliere competitie. We gaan daar geen cijfers op plakken. De thuismatchen zijn al moeilijk genoeg, laat staan de uitwedstrijden. Naar Gent, naar Brugge, naar Anderlecht, naar Genk en naar Antwerp. Stuk voor stuk ploegen met kwaliteit. We moeten de voeten op de grond houden bij een overwinning en niet opgeven na een nederlaag.”

Vanheusden

Verdediger Zinho Vanheusden wil vooral dat Standard lessen trekt uit de uitmatchen. Tegen de PO1-ploegen pakte uit enkel een punt op Antwerp. 1 op 15, dat moet beter. “We moeten niet altijd te aanvallend spelen. Als een goed blok en compact voetballen, kan ook. We hebben al laten zien dat we dat kunnen. Al gaan we ook in Gent voor de drie punten. Het is jammer dat we al even geen clean sheet meer hebben gepakt. Maar tegen Gent gaan we het weer opnieuw proberen.”